В администрации Кирова проводятся обыски

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка документов, сообщает следственное управление Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка документов, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации МО "Город Киров" по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица из числа администрации муниципального образования "Город Киров", действуя в интересах одного из застройщиков, осуществили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на улице Советской в Кирове. При этом, как отмечается, должностным лицам было заведомо известно, что строительство объекта не завершено, тем самым были внесены заведомо ложные сведения в официальный документ.

В феврале 2019 года, как установило следствие, административная техническая инспекция администрации Кирова, проверив указанный земельный участок, обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям, что свидетельствовало о невыполнении строительных работ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией.