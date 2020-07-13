Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574282203.html
В администрации Кирова проводятся обыски
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16873/56/168735649_0:156:2048:1308_1400x0_80_0_0_6e361f247e77b50ede7bbff16b056326.jpg
https://ria.ru/20200602/1572337076.html
https://ria.ru/20200713/1574267850.html
1
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/16873/56/168735649_0:156:2048:1308_1400x0_80_0_0_6e361f247e77b50ede7bbff16b056326.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/16873/56/168735649_49:0:2000:1463_1400x0_80_0_0_3811e429bcfd152ca9854c95c94ab6f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/16873/56/168735649_293:0:1756:1463_1400x0_80_0_0_f38b842f6ea0e8c3a63d4adfbf74ab3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В администрации Кирова проводятся обыски

15:34 13.07.2020
1856
© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка документов, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации МО "Город Киров" по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
Портфель чиновника. Архивное фото
2 июня, 11:55
Сити-менеджером Кирова утвердили замглавы администрации Осипова
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из числа администрации муниципального образования "Город Киров", действуя в интересах одного из застройщиков, осуществили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на улице Советской в Кирове. При этом, как отмечается, должностным лицам было заведомо известно, что строительство объекта не завершено, тем самым были внесены заведомо ложные сведения в официальный документ.
В феврале 2019 года, как установило следствие, административная техническая инспекция администрации Кирова, проверив указанный земельный участок, обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям, что свидетельствовало о невыполнении строительных работ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. В администрации Кирова совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области приводятся обыски, изымается документация, имеющая значение к данному уголовному делу.
Сотрудник полиции
12:22
Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону
1712100
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Сотрудники СБУ Украины
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе
Пожарные работают на месте происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
СК завел дело после разгрома строителями Амурского ГПЗ офиса подрядчика
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Собор Святой Софии в Стамбуле
ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
Президент США Дональд Трамп
Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Прокурор из команды Мюллера Вайсман выпустит книгу в конце сентября
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Лента новостейМолния