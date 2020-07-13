https://ria.ru/20200713/1574282203.html
В администрации Кирова проводятся обыски
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:34
2020-07-13T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении представителей администрации Кирова, проводятся обыски и выемка документов, сообщает следственное управление СК
РФ по Кировской области
.
"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации МО "Город Киров" по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из числа администрации муниципального образования "Город Киров", действуя в интересах одного из застройщиков, осуществили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на улице Советской в Кирове. При этом, как отмечается, должностным лицам было заведомо известно, что строительство объекта не завершено, тем самым были внесены заведомо ложные сведения в официальный документ.
В феврале 2019 года, как установило следствие, административная техническая инспекция администрации Кирова, проверив указанный земельный участок, обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям, что свидетельствовало о невыполнении строительных работ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. В администрации Кирова совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области приводятся обыски, изымается документация, имеющая значение к данному уголовному делу.