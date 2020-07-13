https://ria.ru/20200713/1574282178.html
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:34
2020-07-13T15:34
самара
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574258930.html
1
самара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_794a6bb13d04a05257fb426886728f39.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, происшествия