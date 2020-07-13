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Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:34
самара
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
самара, происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"

15:34 13.07.2020
5792
© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что в понедельник днем на улице Профильной, 6 загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, горит склад с лакокрасочными материалами.
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"Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, площадь обрушения кровли - 400 квадратных метров", - сказал представитель пресс-службы.
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