СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам

"Можно только выразить сожаление, что людей все-таки задерживают в ситуации, когда, наверное, они не нарушают общественный порядок и не представляют какой-то угрозы. С другой стороны, если их предупредили, значит, люди сами понимают, на что они идут. Могу только добавить, что если среди них есть журналисты, и во время задержания их права каким-то образом были нарушены, то Союз журналистов России может оказать им юридическую помощь", - рассказал Соловьев.