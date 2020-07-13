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СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам
Союз журналистов России при необходимости окажет юридическую помощь журналистам, задержанным во время акции в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:05
иван сафронов
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общество
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иван сафронов, роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, общество

СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам

15:30 13.07.2020 (обновлено: 16:05 13.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают журналиста ИД "Коммерсантъ" Арину Бородину возле следственного изолятора №2 в Лефортово
Сотрудники полиции задерживают журналиста ИД Коммерсантъ Арину Бородину возле следственного изолятора №2 в Лефортово
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции задерживают журналиста ИД "Коммерсантъ" Арину Бородину возле следственного изолятора №2 в Лефортово
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Союз журналистов России при необходимости окажет юридическую помощь журналистам, задержанным во время акции в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Около 50 журналистов собрались в понедельник у здания СИЗО в Лефортово, чтобы поддержать своего коллегу Сафронова. Правоохранители через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. В настоящее время в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия. Минимум 11 собравшихся задержаны, включая бывших коллег Сафронова по "Коммерсанту".
Ситуация у СИЗО Лефортово
14:07
У СИЗО Лефортово собрались журналисты, чтобы поддержать Ивана Сафронова
"Можно только выразить сожаление, что людей все-таки задерживают в ситуации, когда, наверное, они не нарушают общественный порядок и не представляют какой-то угрозы. С другой стороны, если их предупредили, значит, люди сами понимают, на что они идут. Могу только добавить, что если среди них есть журналисты, и во время задержания их права каким-то образом были нарушены, то Союз журналистов России может оказать им юридическую помощь", - рассказал Соловьев.
Однако, как отметил глава СЖР, в данном случае, если журналисты находились на месте акции с целью осветить событие, а не принять в ней участие, они более защищены законом.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Следствие 13 июля должно предъявить Сафронову обвинение.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Иван Сафронов
12:30
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
1110315
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Иван СафроновРоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваОбщество
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