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В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Минпросвещения РФ опасается, что в этом году не удастся открыть для отдыха детей запланированные более 33 тысяч лагерей, заявил замминистра Денис Грибов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:31
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, сергей кравцов, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

15:30 13.07.2020 (обновлено: 15:31 13.07.2020)
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© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус
© Fotolia / art_zzz
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ опасается, что в этом году не удастся открыть для отдыха детей запланированные более 33 тысяч лагерей, заявил замминистра Денис Грибов.
Он отметил, что этот год "очень особенный" для сети учреждений, который работают в сфере детского отдыха. Грибов напомнил, что в РФ планировалось к открытию в начале года более 45 тысяч лагерей всех форм и видов деятельности.
"Исходя из той ситуации, которая сложилась, планировалось к открытию порядка 33 тысяч лагерей всего лишь, и я боюсь, что даже и это мы выполнить не сможем", - заявил Грибов в ходе пресс-конференции, посвященной юбилею всероссийского детского центра "Орленок" и его работе в условиях особой эпидемиологической обстановки.
Он пояснил, что открытие лагерей зависит от санитарно-эпидемиологических условий, возможностей обеспечить детям безопасный отдых.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что к 6 июля летняя оздоровительная кампания начнётся уже в 19 российских регионах, всего планирует открыться более 33,3 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей.
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