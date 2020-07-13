https://ria.ru/20200713/1574281475.html
Британские ученые выяснили, что COVID-19 может вызывать патологии сердца
Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:30
2020-07-13T15:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
эдинбургский университет
великобритания
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, эдинбургский университет, великобритания
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа, сообщает в понедельник телеканал Sky News
.
Ученые Эдинбургского университета
, исследование которых было опубликовано в медицинском журнале по кардиологии European Heart Journal, изучили эхокардиограммы 1261 пациента с коронавирусом из 69 стран. Они пришли к выводу, что в 55% случаев у пациентов были установлены патологические изменения в работе сердца, а у каждого седьмого отмечались признаки тяжелой дисфункции.
Отмечается, что большинство пациентов (901 человек) до заражения коронавирусом не испытывали проблем с сердцем. Среди этой группы пациентов патологические изменения были зафиксированы у 46% человек, а серьезная дисфункция сердца - в 13% случаев.
"COVID-19 - это сложное, мультисистемное заболевание, которое может оказывать сильное воздействие на различные части тела, включая сердце. Наша работа показала, что эти сканирования (эхокардиограммы – ред.) важны - они помогали улучшить лечение пациентов, которым она была сделана", - заявил глава исследовательской группы профессор Марк Двек.
Он отметил, что способность респираторных вирусных инфекций поражать сердце была известна и раньше, однако ученые были удивлены, узнав, что у столь многих пациентов c COVID-19 была нарушена сердечная функция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.