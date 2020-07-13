Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574281475.html
Британские ученые выяснили, что COVID-19 может вызывать патологии сердца
Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
эдинбургский университет
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:0:4284:2411_1400x0_80_0_0_fa86348b86c86095e33609cd5cf74ee6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574185708.html
https://ria.ru/20200624/1573419088.html
1
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:0:4284:2411_1400x0_80_0_0_fa86348b86c86095e33609cd5cf74ee6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_456:0:4268:2859_1400x0_80_0_0_72433ba7ca24d020317af643ec2ed8f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_885:0:3744:2859_1400x0_80_0_0_29cea39db284ce99893d187fcf272bf3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, эдинбургский университет, великобритания

Британские ученые выяснили, что COVID-19 может вызывать патологии сердца

15:30 13.07.2020
219
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Ученые Эдинбургского университета, исследование которых было опубликовано в медицинском журнале по кардиологии European Heart Journal, изучили эхокардиограммы 1261 пациента с коронавирусом из 69 стран. Они пришли к выводу, что в 55% случаев у пациентов были установлены патологические изменения в работе сердца, а у каждого седьмого отмечались признаки тяжелой дисфункции.
Отмечается, что большинство пациентов (901 человек) до заражения коронавирусом не испытывали проблем с сердцем. Среди этой группы пациентов патологические изменения были зафиксированы у 46% человек, а серьезная дисфункция сердца - в 13% случаев.
"COVID-19 - это сложное, мультисистемное заболевание, которое может оказывать сильное воздействие на различные части тела, включая сердце. Наша работа показала, что эти сканирования (эхокардиограммы – ред.) важны - они помогали улучшить лечение пациентов, которым она была сделана", - заявил глава исследовательской группы профессор Марк Двек.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
10 июля, 17:56
Не щадит сильный пол? Британские ученые проследили за жертвами COVID-19
Он отметил, что способность респираторных вирусных инфекций поражать сердце была известна и раньше, однако ученые были удивлены, узнав, что у столь многих пациентов c COVID-19 была нарушена сердечная функция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
24 июня, 14:12Распространение нового коронавируса
Ученые оценили вероятность второй волны COVID-19 в Британии
100300
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаЭдинбургский университетВеликобритания
Рекомендуем
Школьный автобус
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Сотрудники полиции задерживают журналиста ИД Коммерсантъ Арину Бородину возле следственного изолятора №2 в Лефортово
СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Президент РФ Владимир Путин
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Болсонару
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
СК завел дело после разгрома строителями Амурского ГПЗ офиса подрядчика
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Серый волк
В Архангельской области будут отстреливать волков, нападающих на людей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе
Сотрудники СБУ Украины
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Мост через реку Вятку в г. Кирове
В администрации Кирова проводятся обыски
Президент США Дональд Трамп
Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
Армянский военнослужащий
Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Капсулы лекарства Триазавирин
Уральские медики не выявили серьезных побочных эффектов у "Триазавирина"
Москва
В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Прокурор из команды Мюллера Вайсман выпустит книгу в конце сентября
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Лента новостейМолния