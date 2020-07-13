Рисунки Тропинина впервые покажут на выставке в Москве

Лист из альбома "Южный пейзаж с озером и горами на заднем плане" Тропинина Василия Андреевича

© предоставлено Музеем Тропинина Лист из альбома "Южный пейзаж с озером и горами на заднем плане" Тропинина Василия Андреевича

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выставка "Русский романтизм. Графика", на которой будут представлены 25 рисунков Василия Тропинина, откроется в его музее 15 июля, сообщает пресс-служба.

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа". 1 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница". 2 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина". 3 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина 1 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина 2 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина 3 из 3 Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина". © предоставлено пресс-службой Музея Тропинина

"Зрители увидят "Южный пейзаж", "Похищение Европы", "Мадонну с младенцем", "Натюрморт со свечой", который является фрагментом рисунка, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, и другие работы художника", — говорится в сообщении.

Всего в экспозицию вошли 54 произведения — рисунки, акварель, гравюры, раскрашенные литографии — из собрания музея и из частной коллекции Татьяны и Сергея Подстаницких. Многие из графических работ экспонируются впервые.