Рисунки Тропинина впервые покажут на выставке в Москве

"Зрители увидят "Южный пейзаж", "Похищение Европы", "Мадонну с младенцем", "Натюрморт со свечой", который является фрагментом рисунка, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, и другие работы художника", — говорится в сообщении.
Всего в экспозицию вошли 54 произведения — рисунки, акварель, гравюры, раскрашенные литографии — из собрания музея и из частной коллекции Татьяны и Сергея Подстаницких. Многие из графических работ экспонируются впервые.
По информации пресс-службы, также с 15 июля гости музея смогут посетить обновленную выставку "Гостеприимство муз. Домашний салон в Москве ХIХ века": предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, мебель, живопись и графика воссоздают обстановку домашнего салона пушкинской эпохи.
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