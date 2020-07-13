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https://ria.ru/20200713/1574281210.html
Рисунки Тропинина впервые покажут на выставке в Москве
Выставка "Русский романтизм. Графика", на которой будут представлены 25 рисунков Василия Тропинина, откроется в его музее 15 июля, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:22
культура
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новости культуры
выставки
музеи
василий тропинин
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574279707_0:115:1211:796_1400x0_80_0_0_1db32f9b20105442cfacfbcf78a649e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, новости культуры, выставки, музеи, василий тропинин

Рисунки Тропинина впервые покажут на выставке в Москве

16:22 13.07.2020
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© предоставлено Музеем ТропининаЛист из альбома "Южный пейзаж с озером и горами на заднем плане" Тропинина Василия Андреевича
Лист из альбома Южный пейзаж с озером и горами на заднем плане Тропинина Василия Андреевича
© предоставлено Музеем Тропинина
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выставка "Русский романтизм. Графика", на которой будут представлены 25 рисунков Василия Тропинина, откроется в его музее 15 июля, сообщает пресс-служба.
© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа".

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем, и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа
1 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина

Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница".

Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома Боевая колесница
2 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина".

Рисунок Полуобнаженная женщина Василия Андреевича Тропинина
3 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
1 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святой Екатериной на фоне драпировки и пейзажа".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
2 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Лист из альбома "Боевая колесница".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
3 из 3

Тропинин Василий Андреевич. Рисунок "Полуобнаженная женщина".

© предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
"Зрители увидят "Южный пейзаж", "Похищение Европы", "Мадонну с младенцем", "Натюрморт со свечой", который является фрагментом рисунка, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, и другие работы художника", — говорится в сообщении.
Всего в экспозицию вошли 54 произведения — рисунки, акварель, гравюры, раскрашенные литографии — из собрания музея и из частной коллекции Татьяны и Сергея Подстаницких. Многие из графических работ экспонируются впервые.
По информации пресс-службы, также с 15 июля гости музея смогут посетить обновленную выставку "Гостеприимство муз. Домашний салон в Москве ХIХ века": предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, мебель, живопись и графика воссоздают обстановку домашнего салона пушкинской эпохи.
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее
7 июля, 08:00Культура
Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"
300000
КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыВыставкиМузеиВасилий Тропинин
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