Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Болсонару

"Уважаемый господин президент. Хотел бы выразить вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Болсонару сообщал, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своем самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошел от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.