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Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Болсонару
Президент России Владимир Путин пожелал болеющему новой коронавирусной инфекцией президенту Бразилии Жаиру Болсонару скорейшего выздоровления, выразив... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
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владимир путин
бразилия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, владимир путин, бразилия, общество

Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Болсонару

15:26 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал болеющему новой коронавирусной инфекцией президенту Бразилии Жаиру Болсонару скорейшего выздоровления, выразив уверенность, что присущие его бразильскому коллеге энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание.
"Уважаемый господин президент. Хотел бы выразить вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее Болсонару сообщал, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своем самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошел от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
8 июля, 17:06Распространение нового коронавируса
Заразившийся коронавирусом Болсонару рассказал о своем самочувствии
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыВладимир ПутинБразилияОбщество
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