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В Архангельской области будут отстреливать волков, нападающих на людей
Власти Архангельской области приняли решение начать санитарный отстрел волков в Каргопольском районе, где зафиксированы случаи нападения на людей, в том числе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:25
александр цыбульский
архангельская область
каргопольский район
общество
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архангельская область
каргопольский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр цыбульский, архангельская область, каргопольский район, общество

В Архангельской области будут отстреливать волков, нападающих на людей

15:25 13.07.2020
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© Fotolia / natureguyСерый волк
Серый волк
© Fotolia / natureguy
МУРМАНСК, 13 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение начать санитарный отстрел волков в Каргопольском районе, где зафиксированы случаи нападения на людей, в том числе на шестилетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Каргопольском районе в ближайшее время начнется санитарный отстрел волков. Организовать такую работу поручил Александр Цыбульский (врио губернатора) в ходе еженедельного оперативного совещания. Необходимость вызвана частыми появлениями хищных животных в населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале июля были зафиксированы два случая нападения волков на людей в деревнях Каргопольского района. В одном из них пострадала шестилетняя девочка, ее доставили в Архангельскую областную клиническую больницу.
По информации органов местного самоуправления, для организации отстрела волков требуется разрешение министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, поскольку хищные животные обитают на территории Лачского государственного биологического заказника. "Соответствующий запрос администрацией Каргопольского района уже направлен в региональное ведомство", - пояснили в пресс-службе.
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Александр ЦыбульскийАрхангельская областьКаргопольский районОбщество
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