В Архангельской области будут отстреливать волков, нападающих на людей

МУРМАНСК, 13 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение начать санитарный отстрел волков в Каргопольском районе, где зафиксированы случаи нападения на людей, в том числе на шестилетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Каргопольском районе в ближайшее время начнется санитарный отстрел волков. Организовать такую работу поручил Александр Цыбульский (врио губернатора) в ходе еженедельного оперативного совещания. Необходимость вызвана частыми появлениями хищных животных в населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале июля были зафиксированы два случая нападения волков на людей в деревнях Каргопольского района. В одном из них пострадала шестилетняя девочка, ее доставили в Архангельскую областную клиническую больницу.
По информации органов местного самоуправления, для организации отстрела волков требуется разрешение министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, поскольку хищные животные обитают на территории Лачского государственного биологического заказника. "Соответствующий запрос администрацией Каргопольского района уже направлен в региональное ведомство", - пояснили в пресс-службе.
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