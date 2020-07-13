https://ria.ru/20200713/1574280973.html
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:23
2020-07-13T16:26
будапешт
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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будапешт, в мире
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Жительница Будапешта
Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
Сипос работала администратором, однако после пластических операций, которые обошлись ей в 135 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей), ей пришлось уволиться. Как утверждает сама Сипос, ее красота и харизма "сводили мужчин с ума".
Девушка призналась, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Свою первую пластическую операцию она сделала в 17 лет. Всего она прошла через десять хирургических вмешательств. За это время размер ее груди увеличился со второго до пятого.
Среди прочего она сделала себе ринопластику и коррекцию подбородка, подняла брови и губы.
Оплатил операции бывший муж Барбары, который, по ее словам, разделял стремление девушки быть похожей на куклу.
Сипос отметила, что не намерена прекращать хирургические вмешательства и планирует сделать себе третью ринопластику и удалить ребра.