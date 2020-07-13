Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жительница Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.

Сипос работала администратором, однако после пластических операций, которые обошлись ей в 135 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей), ей пришлось уволиться. Как утверждает сама Сипос, ее красота и харизма "сводили мужчин с ума".

Девушка призналась, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Свою первую пластическую операцию она сделала в 17 лет. Всего она прошла через десять хирургических вмешательств. За это время размер ее груди увеличился со второго до пятого.

Среди прочего она сделала себе ринопластику и коррекцию подбородка, подняла брови и губы.

Оплатил операции бывший муж Барбары, который, по ее словам, разделял стремление девушки быть похожей на куклу.