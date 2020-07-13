В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство датского города Оденсе начало использовать для отопления домов лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook, Правительство датского города Оденсе начало использовать для отопления домов лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook, сообщает Euronews.

Тепло – побочный эффект работы центров обработки данных, где находятся сотни серверов, нуждающихся в постоянном охлаждении. Вырабатываемого тепла хватит, чтобы отопить семь тысяч домов. Всю необходимую энергию центр получал из ветрогенераторов, поэтому его вклад в изменение климата всегда был довольно велик.

Власти города построили у центра обработки данных установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды. Такое решение позволит сократить использование угля на 25 процентов. Планируется также к 2023 году полностью отказаться от данного вида топлива ради восстановления экологии.