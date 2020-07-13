https://ria.ru/20200713/1574280454.html
В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов
Правительство датского города Оденсе начало использовать для отопления домов лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook, сообщает Euronews. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:33
2020-07-13T19:33
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Правительство датского города Оденсе начало использовать для отопления домов лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook, сообщает
Euronews.
Тепло – побочный эффект работы центров обработки данных, где находятся сотни серверов, нуждающихся в постоянном охлаждении. Вырабатываемого тепла хватит, чтобы отопить семь тысяч домов. Всю необходимую энергию центр получал из ветрогенераторов, поэтому его вклад в изменение климата всегда был довольно велик.
Власти города построили у центра обработки данных установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды. Такое решение позволит сократить использование угля на 25 процентов. Планируется также к 2023 году полностью отказаться от данного вида топлива ради восстановления экологии.
Мэр города Оденсе Питер Рабек Джуел надеется, что такое решение станет примером для многих других центров обработки информации в мире.