https://ria.ru/20200713/1574280251.html
В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19
Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:13
2020-07-13T15:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил РИА Новости видный японский эксперт-вирусолог, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани.
В Сеченовском университете ранее успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса
на добровольцах, российские ученые подтвердили ее безопасность для человека.
"Я не знаю деталей, и очень сложно это прокомментировать", - сказал профессор Оситани. По его словам, "инициативу российского института можно приветствовать, и мы должны обмениваться идеями и результатами исследований для поиска лучшего варианта решения проблемы".
"Сейчас есть много инициатив по разработке вакцины против коронавируса в различных странах, и они очень важны. Поэтому хорошо, что и Россия присоединилась к этим усилиям, поскольку чем больше проектов вакцины, тем лучше", - подчеркнул Оситани.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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