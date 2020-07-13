В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19

ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил РИА Новости видный японский эксперт-вирусолог, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани.

В Сеченовском университете ранее успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, российские ученые подтвердили ее безопасность для человека.

"Я не знаю деталей, и очень сложно это прокомментировать", - сказал профессор Оситани. По его словам, "инициативу российского института можно приветствовать, и мы должны обмениваться идеями и результатами исследований для поиска лучшего варианта решения проблемы".

"Сейчас есть много инициатив по разработке вакцины против коронавируса в различных странах, и они очень важны. Поэтому хорошо, что и Россия присоединилась к этим усилиям, поскольку чем больше проектов вакцины, тем лучше", - подчеркнул Оситани.