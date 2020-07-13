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В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19
Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:13
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, япония, в мире

В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19

15:13 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание вакцины от коронавируса в военном госпитале имени Бурденко в Москве
Испытание вакцины от коронавируса в военном госпитале имени Бурденко в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Испытание вакцины от коронавируса в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Архивное фото
ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил РИА Новости видный японский эксперт-вирусолог, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани.
В Сеченовском университете ранее успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, российские ученые подтвердили ее безопасность для человека.
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"Я не знаю деталей, и очень сложно это прокомментировать", - сказал профессор Оситани. По его словам, "инициативу российского института можно приветствовать, и мы должны обмениваться идеями и результатами исследований для поиска лучшего варианта решения проблемы".
"Сейчас есть много инициатив по разработке вакцины против коронавируса в различных странах, и они очень важны. Поэтому хорошо, что и Россия присоединилась к этим усилиям, поскольку чем больше проектов вакцины, тем лучше", - подчеркнул Оситани.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЯпонияВ мире
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