Онлайн-конференция о статусе Айя-Софии и векторе развития Турции

- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Каково значение собора Айя-София для православия, других христианских конфессий и мировых религий? Что изменится после превращения его в мечеть? Почему это решение было принято сейчас? Как повлияли на это решение внутриполитическая обстановка в Турции и ее отношения с зарубежными государствами? Какого вектора развития страны придерживается турецкое руководство?