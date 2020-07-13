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Онлайн-конференция о статусе Айя-Софии и векторе развития Турции
14 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Собор Айя-София: судьба византийской святыни и вектор развития Турции".
2020-07-13T15:13
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574280229.jpg?1594642387
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о статусе Айя-Софии и векторе развития Турции

15:13 13.07.2020
22
14 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Собор Айя-София: судьба византийской святыни и вектор развития Турции".
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Участники:
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Каково значение собора Айя-София для православия, других христианских конфессий и мировых религий? Что изменится после превращения его в мечеть? Почему это решение было принято сейчас? Как повлияли на это решение внутриполитическая обстановка в Турции и ее отношения с зарубежными государствами? Какого вектора развития страны придерживается турецкое руководство?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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