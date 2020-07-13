Онлайн-конференция о статусе Айя-Софии и векторе развития Турции

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Участники:
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.
10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Каково значение собора Айя-София для православия, других христианских конфессий и мировых религий? Что изменится после превращения его в мечеть? Почему это решение было принято сейчас? Как повлияли на это решение внутриполитическая обстановка в Турции и ее отношения с зарубежными государствами? Какого вектора развития страны придерживается турецкое руководство?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.
10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Каково значение собора Айя-София для православия, других христианских конфессий и мировых религий? Что изменится после превращения его в мечеть? Почему это решение было принято сейчас? Как повлияли на это решение внутриполитическая обстановка в Турции и ее отношения с зарубежными государствами? Какого вектора развития страны придерживается турецкое руководство?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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