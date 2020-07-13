Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг

Он добавил, что среди рассматриваемых вопросов будет круглый стол по мерам поддержки малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства в условиях пандемии.

"Было принято много важных решений со стороны Правительства страны, мы также на региональном уровне установили дополнительные льготы для наших предпринимателей – на круглом столе рассмотрим, как эти меры востребованы, есть ли какие-то препятствия для их получения, а также обсудим перспективы введения новых льгот", - добавил Брынцалов.