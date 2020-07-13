https://ria.ru/20200713/1574280212.html
Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг
Московская областная дума закроет весеннюю сессию в четверг, на заседании планируется рассмотреть 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:18
2020-07-13T15:18
новости подмосковья
игорь брынцалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_0:78:2048:1230_1400x0_80_0_0_2777ba16813898886ada28ae472df3b4.jpg
https://ria.ru/20200709/1574131568.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_0:78:2048:1230_1400x0_80_0_0_2777ba16813898886ada28ae472df3b4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_91:0:1911:1365_1400x0_80_0_0_18334a0884aecf3828a5a91b960212d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_319:0:1684:1365_1400x0_80_0_0_383f4b37f1e854f31e70a93b2de79d6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московская областная дума закроет весеннюю сессию в четверг, на заседании планируется рассмотреть 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
"На этой неделе состоится заключительное заседание весенней сессии парламента – в повестку внесено порядка 20-ти пунктов. Несмотря на это, за нами остаётся право проведения внеочередных заседаний. Понимая сложность текущей ситуации, а также имея возможность проведения дистанционных мероприятий, можно сказать, что в этом году Дума на каникулы фактически и не уйдёт", - приводятся слова спикера Игоря Брынцалова
.
Он добавил, что среди рассматриваемых вопросов будет круглый стол по мерам поддержки малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства в условиях пандемии.
"Было принято много важных решений со стороны Правительства страны, мы также на региональном уровне установили дополнительные льготы для наших предпринимателей – на круглом столе рассмотрим, как эти меры востребованы, есть ли какие-то препятствия для их получения, а также обсудим перспективы введения новых льгот", - добавил Брынцалов.