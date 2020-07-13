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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200713/1574280212.html
Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг
Московская областная дума закроет весеннюю сессию в четверг, на заседании планируется рассмотреть 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:18
новости подмосковья
игорь брынцалов
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь брынцалов

Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг

15:18 13.07.2020
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© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московская областная дума закроет весеннюю сессию в четверг, на заседании планируется рассмотреть 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
"На этой неделе состоится заключительное заседание весенней сессии парламента – в повестку внесено порядка 20-ти пунктов. Несмотря на это, за нами остаётся право проведения внеочередных заседаний. Понимая сложность текущей ситуации, а также имея возможность проведения дистанционных мероприятий, можно сказать, что в этом году Дума на каникулы фактически и не уйдёт", - приводятся слова спикера Игоря Брынцалова.
Он добавил, что среди рассматриваемых вопросов будет круглый стол по мерам поддержки малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства в условиях пандемии.
"Было принято много важных решений со стороны Правительства страны, мы также на региональном уровне установили дополнительные льготы для наших предпринимателей – на круглом столе рассмотрим, как эти меры востребованы, есть ли какие-то препятствия для их получения, а также обсудим перспективы введения новых льгот", - добавил Брынцалов.
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