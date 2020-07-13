Участники акции в Хабаровске разошлись после начала санобработки улиц

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Участники несанкционированной акции в центре Участники несанкционированной акции в центре Хабаровска в поддержку арестованного по подозрению в причастности к организации убийств губернатора региона Сергея Фургала в понедельник вечером покинули центральную площадь Ленина после того, как дезинфекционные машины начали санитарную обработку улиц, передает корреспондент РИА Новости.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходили в Хабаровске и в выходные несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.

В понедельник вечером митингующие вновь прошли по центральным улицам города, а потом собрались у здания краевого правительства на площади Ленина. Полиция присутствовала на площади, но не вмешивалась. Рядом с площадью также дежурили полицейские автомобили и машины ОМОН.

Примерно в 21.00 по местному времени на площади появились три дезинфекционные машины, которые начали санитарную обработку хлорсодержащим составом. Участники акции покинули площадь после начала санобработки. Ранее администрация города сообщала, что санитарная обработка на улицах города продолжится вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Правительство Хабаровского края в понедельник после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призвало жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Вечером на митинге на глазах корреспондента РИА Новости правоохранительные органы под возгласы присутствующих "У него нож!" задержали мужчину. Его увели в сторону поста полиции.

Факт задержания мужчины с ножом во время митинга РИА Новости подтвердили в силовых структурах. "Да, такой факт был", - сказал собеседник агентства.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.