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Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, абхазия, краснодарский край

Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией

18:24 13.07.2020
12963
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает Tourprom.
Эту информацию озвучил президент республики Аслан Бжания. Подтверждения от российских властей пока не поступило. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
В самой Абхазии открытие границ тоже вызывает сомнение.
"Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой", — заявил абхазский политик Тенгиз Джопуа.
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