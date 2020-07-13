Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает Tourprom.

Эту информацию озвучил президент республики Аслан Бжания. Подтверждения от российских властей пока не поступило. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

В самой Абхазии открытие границ тоже вызывает сомнение.