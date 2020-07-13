https://ria.ru/20200713/1574279963.html
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:24
2020-07-13T18:24
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:264:3067:1989_1400x0_80_0_0_cc44f3fd25a5208136eda7ae8484f9bd.jpg
https://ria.ru/20200712/1574182397.html
абхазия
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:264:3067:1989_1400x0_80_0_0_cc44f3fd25a5208136eda7ae8484f9bd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_a64fa68d2231ed8ef195b0720136cbd3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_451:0:2499:2048_1400x0_80_0_0_d9f6b296b5f80357faf8222737aff811.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, краснодарский край