Страны ЕС и Северной Африки обсудили борьбу с нелегальной миграцией

РИМ, 13 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Министры внутренних дел Италии, Франции, Германии, Мальты и Испании, а также профильные еврокомиссары обсудили с коллегами из Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса "укрепление взаимных обязательств по предотвращению и борьбе с траффиком мигрантов", говорится в сообщении итальянского ведомства.
Встреча, проведенная итальянской стороной, прошла в формате видеоконференции из северного города Триест.
"Участники подчеркнули, что уменьшение человеческих страданий, борьба с эксплуатацией уязвимого населения и гибелью людей на море и на суше остаются их общим моральным долгом и общей проблемой для всех", - говорится в сообщении.
Министры выразили "четкую приверженность" координированному пресечению незаконного ввоза мигрантов "в рамках всеобъемлющего и сбалансированного подхода к управлению миграцией". Отмечена поддержка правоохранительным и пограничным органам, занимающимся спасением на море и на суше и ликвидацией преступных организаций, занимающих перевозкой мигрантов.
Участники видеоконференции обязались продолжать диалог с африканскими партнерами для определения будущих направлений сотрудничества в борьбе с перевозкой мигрантов.
Также они договорились содействовать более тесному сотрудничество между механизмом Афросоюза по полицейскому сотрудничеству Afripol и агентствами ЕС, включая приграничное агентство Frontex и Europol.
Европейские и африканские министры согласились с необходимостью укрепления сотрудничества между правоохранительными органами через проекты по подготовке сотрудников полиции, оперативных возможностей для борьбе с сетью контрабандистов и транснациональной преступностью.
"Существующая практика в этой области дала положительные результаты", - отмечается в коммюнике.
Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе на правах хозяйки мероприятия подчеркнула, что Италии впервые удалось привести к обсуждению ряд министров средиземноморских стран и их коллег с Севера Африки.
"Мы будем использовать все доступные инструменты, в том числе двусторонние партнерства, для выявления и преследования преступных сетей, которые эксплуатируют самых уязвимых", - подчеркнула Ламорджезе.