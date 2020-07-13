Страны ЕС и Северной Африки обсудили борьбу с нелегальной миграцией

РИМ, 13 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Министры внутренних дел Франции, Германии, Мальты и Ливии, Мавритании, Марокко и Министры внутренних дел Италии Испании , а также профильные еврокомиссары обсудили с коллегами из Алжира Туниса "укрепление взаимных обязательств по предотвращению и борьбе с траффиком мигрантов", говорится в сообщении итальянского ведомства.

Встреча, проведенная итальянской стороной, прошла в формате видеоконференции из северного города Триест

"Участники подчеркнули, что уменьшение человеческих страданий, борьба с эксплуатацией уязвимого населения и гибелью людей на море и на суше остаются их общим моральным долгом и общей проблемой для всех", - говорится в сообщении.

Министры выразили "четкую приверженность" координированному пресечению незаконного ввоза мигрантов "в рамках всеобъемлющего и сбалансированного подхода к управлению миграцией". Отмечена поддержка правоохранительным и пограничным органам, занимающимся спасением на море и на суше и ликвидацией преступных организаций, занимающих перевозкой мигрантов.

Участники видеоконференции обязались продолжать диалог с африканскими партнерами для определения будущих направлений сотрудничества в борьбе с перевозкой мигрантов.

Также они договорились содействовать более тесному сотрудничество между механизмом Афросоюза по полицейскому сотрудничеству Afripol и агентствами ЕС, включая приграничное агентство Frontex и Europol.

Европейские и африканские министры согласились с необходимостью укрепления сотрудничества между правоохранительными органами через проекты по подготовке сотрудников полиции, оперативных возможностей для борьбе с сетью контрабандистов и транснациональной преступностью.

"Существующая практика в этой области дала положительные результаты", - отмечается в коммюнике.