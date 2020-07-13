https://ria.ru/20200713/1574279873.html
Альфа-Банк и МШУ Сколково запустят образовательную программу
Альфа-Банк и московская школа управления Сколково в августе запускают совместную образовательную программу для региональных управляющих банка Alfa Pro, сообщает РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:09
2020-07-13T15:09
альфа-банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новостями. Альфа-Банк и московская школа управления Сколково в августе запускают совместную образовательную программу для региональных управляющих банка Alfa Pro, сообщает пресс-служба банка.
С 2018-2019 годов Альфа-Банк
перешел на матричную модель управления сетью с распределенной системой принятия решений и ответственности. Региональные управляющие – это фактически CEO в своих регионах, поэтому банк вкладывается в усиление их компетенций, отметили в пресс-службе.
"Alfa Pro - это наша осознанная инвестиция. 42 региональных лидера управляют многотысячной сетью Альфа-Банка. Прокачивая этих людей, мы развиваем качество управления всей сетью и получаем эффект в масштабе всего банка", — приводятся в сообщении слова главы департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-Банка Марата Исмагулова.
Продолжительность программы – один год. В преподавании участвуют топ-менеджеры Альфа-Банка, профессоры МШУ Сколково и бизнес-коучи Альфа-Академии, в том числе член совета директоров Альфа-Банка, ABH Holdings S.A. и АО "АльфаСтрахование", член наблюдательного совета А1 Investment Holding S.A. Марат Атнашев.
Программа носит практический характер: использование инструментов управления будет отрабатываться на реальных кейсах регионов.