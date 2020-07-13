Альфа-Банк и МШУ Сколково запустят образовательную программу

"Alfa Pro - это наша осознанная инвестиция. 42 региональных лидера управляют многотысячной сетью Альфа-Банка. Прокачивая этих людей, мы развиваем качество управления всей сетью и получаем эффект в масштабе всего банка", — приводятся в сообщении слова главы департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-Банка Марата Исмагулова.