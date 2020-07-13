Задержанную на акции в Москве мать с двухлетним ребенком отпустили домой

Ранее в сети появилась информация, что в понедельник во время открытия станции МЦД "Курьяново" полиция задержала активистов, выступающих против строительства Юго-восточной хорды. Сообщалось, что среди задержанных оказалась женщина с двухлетним ребенком. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов об обстоятельствах произошедшего.

"Я знаю об этой ситуации, связалась с ГУВД, где сообщили, что сейчас мама с ребенком написали объяснительную и отпущены домой", - рассказала Ярославская.

По ее словам, самое главное во всех ситуациях - безопасность ребенка. "Конечно, мама имеет право на выражение своей собственной воли, но это не значит, что надо было брать с собой ребенка. Сейчас, в период пандемии, на территории, где много взрослых людей, ребенок мог быть подвергнут опасности. Ребенок должен быть для любого родителя вне политики", - подчеркнула омбудсмен.