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Задержанную на акции в Москве мать с двухлетним ребенком отпустили домой
Задержанная на акции в Москве мать с двухлетним ребенком написала объяснительную в полиции, они отпущена домой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:11
ольга ярославская
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ярославская, москва, происшествия

Задержанную на акции в Москве мать с двухлетним ребенком отпустили домой

15:07 13.07.2020 (обновлено: 15:11 13.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Задержанная на акции в Москве мать с двухлетним ребенком написала объяснительную в полиции, они отпущена домой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская.
Ранее в сети появилась информация, что в понедельник во время открытия станции МЦД "Курьяново" полиция задержала активистов, выступающих против строительства Юго-восточной хорды. Сообщалось, что среди задержанных оказалась женщина с двухлетним ребенком. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов об обстоятельствах произошедшего.
"Я знаю об этой ситуации, связалась с ГУВД, где сообщили, что сейчас мама с ребенком написали объяснительную и отпущены домой", - рассказала Ярославская.
По ее словам, самое главное во всех ситуациях - безопасность ребенка. "Конечно, мама имеет право на выражение своей собственной воли, но это не значит, что надо было брать с собой ребенка. Сейчас, в период пандемии, на территории, где много взрослых людей, ребенок мог быть подвергнут опасности. Ребенок должен быть для любого родителя вне политики", - подчеркнула омбудсмен.
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3 сентября 2019, 14:33
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Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
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