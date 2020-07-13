https://ria.ru/20200713/1574279779.html
Задержанную на акции в Москве мать с двухлетним ребенком отпустили домой
Задержанная на акции в Москве мать с двухлетним ребенком написала объяснительную в полиции, они отпущена домой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:07
2020-07-13T15:11
ольга ярославская
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20190903/1558208299.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Задержанная на акции в Москве
мать с двухлетним ребенком написала объяснительную в полиции, они отпущена домой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская
.
Ранее в сети появилась информация, что в понедельник во время открытия станции МЦД "Курьяново" полиция задержала активистов, выступающих против строительства Юго-восточной хорды. Сообщалось, что среди задержанных оказалась женщина с двухлетним ребенком. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов об обстоятельствах произошедшего.
"Я знаю об этой ситуации, связалась с ГУВД, где сообщили, что сейчас мама с ребенком написали объяснительную и отпущены домой", - рассказала Ярославская.
По ее словам, самое главное во всех ситуациях - безопасность ребенка. "Конечно, мама имеет право на выражение своей собственной воли, но это не значит, что надо было брать с собой ребенка. Сейчас, в период пандемии, на территории, где много взрослых людей, ребенок мог быть подвергнут опасности. Ребенок должен быть для любого родителя вне политики", - подчеркнула омбудсмен.