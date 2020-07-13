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Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств
Президент Сирии Башар Асад издал указ, освобождающий от таможенных сборов и всех видов налогообложения импортируемое сырье, необходимое для производства... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:04
война в сирии
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война в сирии, башар асад, сирия, сша, в мире

Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств

15:04 13.07.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ, освобождающий от таможенных сборов и всех видов налогообложения импортируемое сырье, необходимое для производства лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба президентского дворца.
"Президент Асад издал указ номер 14 2020 года, связанный с освобождением сырья первой необходимости для производства лекарств от таможенных сборов и от всех налогов и платежей, связанных с импортом", - сообщает пресс-служба.
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Согласно указу президента САР, новые правила будут действовать на протяжении года, начиная с августа.
Ранее заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави в интервью РИА Новости заявил, что односторонние санкции США в рамках закона "Цезарь" усилили давление на сектор здравоохранения Сирии, они препятствуют импорту лекарств и медицинского оборудования. В том числе, по словам Хлейфави, из-за санкций фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках в Сирию лекарств, необходимых для граждан с онкологическими заболеваниями.
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Война в СирииБашар АсадСирияСШАВ мире
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