Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств

БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ, освобождающий от таможенных сборов и всех видов налогообложения импортируемое сырье, необходимое для производства лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба президентского дворца.
"Президент Асад издал указ номер 14 2020 года, связанный с освобождением сырья первой необходимости для производства лекарств от таможенных сборов и от всех налогов и платежей, связанных с импортом", - сообщает пресс-служба.
Согласно указу президента САР, новые правила будут действовать на протяжении года, начиная с августа.
Ранее заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави в интервью РИА Новости заявил, что односторонние санкции США в рамках закона "Цезарь" усилили давление на сектор здравоохранения Сирии, они препятствуют импорту лекарств и медицинского оборудования. В том числе, по словам Хлейфави, из-за санкций фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках в Сирию лекарств, необходимых для граждан с онкологическими заболеваниями.