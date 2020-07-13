https://ria.ru/20200713/1574279439.html
Депутат иранского парламента умер от коронавируса
Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса, сообщила пресс-служба консультативного совета. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:03
2020-07-13T16:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, парламент ирана, коронавирусы, мохаммад-багер галибаф, в мире