Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574279439.html
Депутат иранского парламента умер от коронавируса
Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса, сообщила пресс-служба консультативного совета. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
парламент ирана
коронавирусы
мохаммад-багер галибаф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, парламент ирана, коронавирусы, мохаммад-багер галибаф, в мире

Депутат иранского парламента умер от коронавируса

15:03 13.07.2020 (обновлено: 16:29 13.07.2020)
132
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл — РИА Новости. Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса, сообщила пресс-служба консультативного совета.
Избранный народным представителем по итогам февральских выборов Джафари приступил к своим обязанностям с конца мая, когда официально заработал парламент одиннадцатого созыва.
В его составе Джафари входил в комитет планирования и бюджета. У него и прежде был опыт законотворческой деятельности: в парламенте восьмого созыва (2008-2012 годы).
В связи с кончиной депутата свои соболезнования выразил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100302
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Парламент ИранаКоронавирусыМохаммад-Багер ГалибафВ мире
Рекомендуем
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19
Президент Сирии Башар Асад
Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Машина скорой помощи
В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
В Тульской области восстановили движение поездов
Мэрия Томска
Фото из томского морга сделал похоронный агент, заявил губернатор
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Испытание вакцины от коронавируса в военном госпитале имени Бурденко в Москве
В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19
Oscar Hetherington. Работа победителя конкурса фотографии Sony Alpha Awards 2020
Дикая любовь и золотое свечение: лучшие фото конкурса Sony Alpha Awards
Девушка за компьютером
В Мосгордуме назвали плюсы дистанционной работы для Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
Лента новостейМолния