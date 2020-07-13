Фото из томского морга сделал похоронный агент, заявил губернатор

"Что обнаружила комиссия? "Фотосессия" в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга", - говорится в комментарии главы региона, размещенном в понедельник в социальных сетях областного депздрава.

Попавший на одну из фотографий санитар, по словам Жвачкина, пояснил, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел, при этом умерших с СOVID-19 среди них не было.

"По чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге, выяснят компетентные органы. По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах, тоже догадаться нетрудно. В организации не было порядка, регламентирующего посещение морга посторонними лицами, видимо, предполагалось само собой разумеющимся, что фото-, видеосъемок здесь делать нельзя", - сказал губернатор.

"А вот что делать с любителями пиара на смерти, я, честно, не знаю. Не знаю, что сказать о людях, которые с камерами лезут в двери и окна морга. Бог им судья или собственная совесть. Но я очень сомневаюсь, что совесть есть у тех, кто берет в руки камеру, идет в морг, снимает тела, отдает в интернет, а затем собирает лайки", - добавил Жвачкин.