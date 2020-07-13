Фото из томского морга сделал похоронный агент, заявил губернатор

НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Специальная комиссия в Томске выяснила, что скандальные фотографии из местного морга сделал сотрудник одной из похоронных компаний, его цели выяснят "компетентные органы", заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились фотографии и утверждения о том, что морг городской больницы №3 Томска переполнен телами умерших от COVID-19. Оперштаб заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь. На прошлой неделе Жвачкин уволил главу областного депздрава Александра Холопова за "организационный бардак на таком важном объекте" и "отсутствие надлежащего контроля". Департамент здравоохранения по распоряжению регионального оперативного штаба сформировал комиссию по проверке "фотофактов".
"Что обнаружила комиссия? "Фотосессия" в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга", - говорится в комментарии главы региона, размещенном в понедельник в социальных сетях областного депздрава.
Попавший на одну из фотографий санитар, по словам Жвачкина, пояснил, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел, при этом умерших с СOVID-19 среди них не было.
"По чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге, выяснят компетентные органы. По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах, тоже догадаться нетрудно. В организации не было порядка, регламентирующего посещение морга посторонними лицами, видимо, предполагалось само собой разумеющимся, что фото-, видеосъемок здесь делать нельзя", - сказал губернатор.
Он пояснил, что после этого случая власти приняли решение о модернизации паталогоанатомической службы Томской области. В частности, в морге будет утвержден порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение, будет приобретен дополнительный инвентарь. Допустивших фотосъемку сотрудников морга привлекут в дисциплинарной ответственности.
"А вот что делать с любителями пиара на смерти, я, честно, не знаю. Не знаю, что сказать о людях, которые с камерами лезут в двери и окна морга. Бог им судья или собственная совесть. Но я очень сомневаюсь, что совесть есть у тех, кто берет в руки камеру, идет в морг, снимает тела, отдает в интернет, а затем собирает лайки", - добавил Жвачкин.
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