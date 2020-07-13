ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Свыше 40 тысяч граждан Свыше 40 тысяч граждан Армении вернулись на родину с начала пандемии коронавируса , сообщил в понедельник на специальном заседании парламента вице-премьер страны Тигран Авинян.

"С 15 марта при содействии комендатуры и МИД 8 тысяч граждан Армении, застрявших в разных странах из-за пандемии коронавируса, вернулись на родину, 2,2 тысячи из них – бесплатно. В целом, благодаря выданным комендатурой разрешениям на авиарейсы на родину вернулись свыше 40 тысяч граждан", - сказал Авинян.

Он также сообщил, что для содействия в борьбе с коронавирусом в Армению прибыли около 50 врачей из Германии, Франции, России, Литвы и Италии.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на понедельник, выявлен 32151 случай заражения, 573 человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.