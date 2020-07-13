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Свыше 40 тысяч граждан Армении вернулись на родину с начала пандемии
Свыше 40 тысяч граждан Армении вернулись на родину с начала пандемии коронавируса, сообщил в понедельник на специальном заседании парламента вице-премьер страны РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:01
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, франция, италия, армения, в мире

Свыше 40 тысяч граждан Армении вернулись на родину с начала пандемии

15:01 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Свыше 40 тысяч граждан Армении вернулись на родину с начала пандемии коронавируса, сообщил в понедельник на специальном заседании парламента вице-премьер страны Тигран Авинян.
"С 15 марта при содействии комендатуры и МИД 8 тысяч граждан Армении, застрявших в разных странах из-за пандемии коронавируса, вернулись на родину, 2,2 тысячи из них – бесплатно. В целом, благодаря выданным комендатурой разрешениям на авиарейсы на родину вернулись свыше 40 тысяч граждан", - сказал Авинян.
Он также сообщил, что для содействия в борьбе с коронавирусом в Армению прибыли около 50 врачей из Германии, Франции, России, Литвы и Италии.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на понедельник, выявлен 32151 случай заражения, 573 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияИталияАрменияВ мире
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