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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 182
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 182, до 65 114, скончались еще четыре пациента, всего с начала... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 182

14:57 13.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 182, до 65 114, скончались еще четыре пациента, всего с начала пандемии умерли 468 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На воскресенье число выявленных случаев COVID-19 достигло 64 932, в том числе сообщалось о 464 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 141 580 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 55 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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