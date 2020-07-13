В Белоруссии число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 182

"Зарегистрированы 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 141 580 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.