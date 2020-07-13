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Защита Кочаряна обжалует пункт решения суда о его освобождении
Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна обжалует один из пунктов решения Апелляционного суда о его освобождении, согласно которому бывшему главе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:56
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Защита Кочаряна обжалует пункт решения суда о его освобождении

14:56 13.07.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна обжалует один из пунктов решения Апелляционного суда о его освобождении, согласно которому бывшему главе государства избрали залог в виде меры пресечения из-за возможной угрозы его влияния на участников процесса, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего армянского лидера Элина Саакова.
"Адвокаты Кочаряна обжалуют решение Апелляционного суда, в котором отмечается, что он может препятствовать судебному следствию путем незаконного влияния на участников процесса", - сказала Саакова.
По ее словам, защита считает, что это мнение необоснованно и суд мог бы освободить Кочаряна, не применяя какую-либо меру пресечения.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Позднее Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
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Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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