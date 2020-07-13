Защита Кочаряна обжалует пункт решения суда о его освобождении

"Адвокаты Кочаряна обжалуют решение Апелляционного суда, в котором отмечается, что он может препятствовать судебному следствию путем незаконного влияния на участников процесса", - сказала Саакова.

По ее словам, защита считает, что это мнение необоснованно и суд мог бы освободить Кочаряна, не применяя какую-либо меру пресечения.