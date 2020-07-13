В Ростовской области из-за пожара в салоне автомобиля умер ребенок

По предварительным данным, 11 июля текущего года в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домом в Дубовском районе, произошел пожар. После того, как его потушили, на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик (2017 года рождения) с ожогами четвертой степени. Ребенка госпитализировали, однако он скончался.