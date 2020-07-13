https://ria.ru/20200713/1574278869.html
В Ростовской области из-за пожара в салоне автомобиля умер ребенок
Следователи организовали проверку после того, как двухлетний ребенок скончался после пожара в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля в Дубовском... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:55
2020-07-13T14:55
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости.
Следователи организовали проверку после того, как двухлетний ребенок скончался после пожара в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля в Дубовском районе Ростовской области
, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По предварительным данным, 11 июля текущего года в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домом в Дубовском районе, произошел пожар. После того, как его потушили, на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик (2017 года рождения) с ожогами четвертой степени. Ребенка госпитализировали, однако он скончался.
"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в салоне автомобиля следователь обнаружил спички. По одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение ребенка с огнем. Также следствие рассмотрит и другие возможные причины произошедшего.