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В Ростовской области из-за пожара в салоне автомобиля умер ребенок
Следователи организовали проверку после того, как двухлетний ребенок скончался после пожара в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля в Дубовском... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:55
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
ростовская область, происшествия

В Ростовской области из-за пожара в салоне автомобиля умер ребенок

14:55 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как двухлетний ребенок скончался после пожара в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля в Дубовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По предварительным данным, 11 июля текущего года в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домом в Дубовском районе, произошел пожар. После того, как его потушили, на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик (2017 года рождения) с ожогами четвертой степени. Ребенка госпитализировали, однако он скончался.
"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в салоне автомобиля следователь обнаружил спички. По одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение ребенка с огнем. Также следствие рассмотрит и другие возможные причины произошедшего.
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