Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574278638.html
В Латвии за сутки выявили один новый случай COVID-19
Один новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных достигло 1174, говорится в сообщении на сайте Центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_74587464efd5bdd73bec2cc9c48f5689.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_929:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_b6c8eb4473f81aec0e81ec141a0cfcee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии за сутки выявили один новый случай COVID-19

14:52 13.07.2020
87
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
РИГА, 13 июл – РИА Новости. Один новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных достигло 1174, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки было сделано 996 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай, а один больной умер", - сказано в сообщении.
Скончавшемуся человеку было более 90 лет и у него был ряд хронических заболеваний. Всего за время пандемии от коронавируса в Латвии умер 31 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Логотип YouTube
В работе Google и YouTube в ряде стран произошел сбой
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 182
Автомобили скорой помощи
В Ростовской области из-за пожара в салоне автомобиля умер ребенок
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В Крыму в детских лагерях сократят продолжительность смен
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Украина депортирует восемь иностранцев, устроивших перестрелку в Киеве
Девушка за компьютером
В Мосгордуме назвали плюсы дистанционной работы для Москвы
Роберт Кочарян
Защита Кочаряна обжалует пункт решения суда о его освобождении
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
На Таймыре локализовали разлив авиатоплива
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации
Президент Сирии Башар Асад
Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Депутат иранского парламента умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44БДИПЧ указал на ксенофобную риторику президента Польши во время кампании
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
Лента новостейМолния