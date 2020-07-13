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Турчак оценил ситуацию с дистанционной занятостью
Пандемия коронавируса усилила тренд перехода на дистанционную занятость в РФ, число удаленных работников в стране будет возрастать, считает секретарь генсовета... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Турчак оценил ситуацию с дистанционной занятостью

14:52 13.07.2020
15
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса усилила тренд перехода на дистанционную занятость в РФ, число удаленных работников в стране будет возрастать, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Дистанционная занятость - это явление, которое по мере развития современных технологий будет только расти. Пандемия коронавируса этот тренд только усилила, заставив тысячи компаний по всей стране перейти на удаленный режим работы... Сейчас сложились все предпосылки к тому, что число дистанционных работников в нашей стране значительно возрастет. И их права, безусловно, должны быть надежно защищены", - сказал Турчак в ходе заседания круглого стола в Мосгордуме, посвященного поправкам к Трудовому кодексу РФ.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. В июне законопроект был внесен в Госдуму.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияМосковская городская думаАндрей ТурчакОбщество
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