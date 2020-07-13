Турчак оценил ситуацию с дистанционной занятостью

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса усилила тренд перехода на дистанционную занятость в РФ, число удаленных работников в стране будет возрастать, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Дистанционная занятость - это явление, которое по мере развития современных технологий будет только расти. Пандемия коронавируса этот тренд только усилила, заставив тысячи компаний по всей стране перейти на удаленный режим работы... Сейчас сложились все предпосылки к тому, что число дистанционных работников в нашей стране значительно возрастет. И их права, безусловно, должны быть надежно защищены", - сказал Турчак в ходе заседания круглого стола в Мосгордуме, посвященного поправкам к Трудовому кодексу РФ.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. В июне законопроект был внесен в Госдуму.
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