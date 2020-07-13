В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян, его передадут в суд, заявил официальный представитель ведомства Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян, его передадут в суд, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов

Накануне адвокат Алексей Паршин рассказал РИА Новости, что сестер Крестину и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.

Им уже вручили копии заключения, состоящего более чем из двухсот листов. Теперь уголовное дело направят в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

В отдельном производстве находится дело младшей сестры - Марии Хачатурян. После вручения ей копии постановления дело направят в Бутырский районный суд Москвы для применения принудительной меры медицинского характера.

Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК сделал эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.

Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.

Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".

Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.