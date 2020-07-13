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В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян, его передадут в суд, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:06
россия
мария хачатурян
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следственный комитет россии (ск рф)
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РИА Новости
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В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян

14:51 13.07.2020 (обновлено: 15:06 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян, его передадут в суд, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
Накануне адвокат Алексей Паршин рассказал РИА Новости, что сестер Крестину и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Вчера, 23:07
Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме
Им уже вручили копии заключения, состоящего более чем из двухсот листов. Теперь уголовное дело направят в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
В отдельном производстве находится дело младшей сестры - Марии Хачатурян. После вручения ей копии постановления дело направят в Бутырский районный суд Москвы для применения принудительной меры медицинского характера.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
20 мая, 09:29
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК сделал эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
13 мая, 13:30
Вопреки доводам. СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
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РоссияМария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
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