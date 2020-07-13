В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19

"Они уже получили первую вакцинацию, и у них иммунитет выработался, антитела выработались, но, как показывает опыт вакцины против Эболы, которая сделана по данной схеме, если ограничиться одной вакцинацией, то уровень защиты от данной инфекции у вас будет пять-шесть-семь месяцев. Для того чтобы не пять-шесть-семь месяцев было, а два года и больше, необходима вторая вакцинация", — пояснил ученый.