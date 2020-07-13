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В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, почему нужна повторная вакцинация от коронавируса. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:16
коронавирус в россии
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нии им. гамалеи
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество

В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19

14:50 13.07.2020 (обновлено: 15:16 13.07.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкФинальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, почему нужна повторная вакцинация от коронавируса.
По его словам, в ходе второй фазы клинических испытаний добровольцы, уже получившие первую вакцину, получат вторую.
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"Они уже получили первую вакцинацию, и у них иммунитет выработался, антитела выработались, но, как показывает опыт вакцины против Эболы, которая сделана по данной схеме, если ограничиться одной вакцинацией, то уровень защиты от данной инфекции у вас будет пять-шесть-семь месяцев. Для того чтобы не пять-шесть-семь месяцев было, а два года и больше, необходима вторая вакцинация", — пояснил ученый.

По его словам, по результатам второй вакцинации будет учитываться уровень антител, в том числе протективных, которые образуются в крови.
Гинцбург также выразил надежду, что вакцину зарегистрируют до 4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения в Росздравнадзоре на гражданский оборот.
Вакцину разработали специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня в Сеченовском университете (там испытания уже завершились) и Военном госпитале имени Бурденко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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