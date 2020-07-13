В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, почему нужна повторная вакцинация от коронавируса.
По его словам, в ходе второй фазы клинических испытаний добровольцы, уже получившие первую вакцину, получат вторую.
"Они уже получили первую вакцинацию, и у них иммунитет выработался, антитела выработались, но, как показывает опыт вакцины против Эболы, которая сделана по данной схеме, если ограничиться одной вакцинацией, то уровень защиты от данной инфекции у вас будет пять-шесть-семь месяцев. Для того чтобы не пять-шесть-семь месяцев было, а два года и больше, необходима вторая вакцинация", — пояснил ученый.
По его словам, по результатам второй вакцинации будет учитываться уровень антител, в том числе протективных, которые образуются в крови.
Гинцбург также выразил надежду, что вакцину зарегистрируют до 4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения в Росздравнадзоре на гражданский оборот.
Вакцину разработали специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня в Сеченовском университете (там испытания уже завершились) и Военном госпитале имени Бурденко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.