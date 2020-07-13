Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" появились на онлайн-платформе

Как добавили в пресс-службе, к просмотру будут доступны все сезоны мультсериала

Созданный для детей в возрасте от двух лет, мультсериал британской анимационной компании Astley Baker Davies про свинку Пеппу стал в 2005 году обладателем премии BAFTA за лучший мультипликационный фильм для детей дошкольного возраста. В мультике рассказывается о самой пятилетней Пеппе, ее семье и друзьях.