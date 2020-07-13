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Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" появились на онлайн-платформе
Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" доступны к просмотру на онлайн-платформе, сообщила пресс-служба платформы Okko в понедельник. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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свинка пеппа, кино и сериалы, новости культуры

Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" появились на онлайн-платформе

14:47 13.07.2020 (обновлено: 14:48 13.07.2020)
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© Свинка Пеппа Русский - Официальный канал на YoutubeСвинка Пеппа
Свинка Пеппа
© Свинка Пеппа Русский - Официальный канал на Youtube
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" доступны к просмотру на онлайн-платформе, сообщила пресс-служба платформы Okko в понедельник.
"Подписчики мультимедийного сервиса Okko первыми увидят новые сезоны одного из самых популярных развлекательно-образовательных мультсериалов "Свинка Пеппа". Премьера состоится 13 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, к просмотру будут доступны все сезоны мультсериала
Созданный для детей в возрасте от двух лет, мультсериал британской анимационной компании Astley Baker Davies про свинку Пеппу стал в 2005 году обладателем премии BAFTA за лучший мультипликационный фильм для детей дошкольного возраста. В мультике рассказывается о самой пятилетней Пеппе, ее семье и друзьях.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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КультураСвинка ПеппаКино и сериалыНовости культуры
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