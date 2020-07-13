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Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" появились на онлайн-платформе
Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" доступны к просмотру на онлайн-платформе, сообщила пресс-служба платформы Okko в понедельник. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:47
2020-07-13T14:48
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свинка пеппа
кино и сериалы
новости культуры
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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свинка пеппа, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" доступны к просмотру на онлайн-платформе, сообщила пресс-служба платформы Okko в понедельник.
"Подписчики мультимедийного сервиса Okko первыми увидят новые сезоны одного из самых популярных развлекательно-образовательных мультсериалов "Свинка Пеппа". Премьера состоится 13 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, к просмотру будут доступны все сезоны мультсериала
Созданный для детей в возрасте от двух лет, мультсериал британской анимационной компании Astley Baker Davies про свинку Пеппу стал в 2005 году обладателем премии BAFTA за лучший мультипликационный фильм для детей дошкольного возраста. В мультике рассказывается о самой пятилетней Пеппе, ее семье и друзьях.