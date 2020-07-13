Подросткам в Сургутском районе ХМАО летом нашли удаленную работу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл - РИА Новости. Подросткам в Сургутском районе (ХМАО) этим летом из-за сложной эпидобстановки нашли удаленную работу, они трудятся копирайтерами и кастомайзерами, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель района уточнил, что в прошлом году в муниципальном образовании удалось создать свыше 1700 временных рабочих мест для школьников. В летнее время они трудились в сфере ЖКХ, у предпринимателей и даже в структурах "Сургутнефтегаза". В этом году районные власти открыли 300 новых рабочих мест, но из-за ситуации с коронавирусом пришлось переориентироваться - отправлять детей красить лавочки и сажать цветы нельзя, пояснил Трубецкой на своей странице в Facebook.
"Не отступили и создали систему удаленного трудоустройства подростков... За это лето мы устроим на удаленную работу более 50 школьников, 18 уже работают копирайтерами, заполняют сайты учреждений района и ведут группы в соцсетях. Еще 14 рабочих мест - это кастомайзеры, люди редкой профессии, мастера по переработке вторсырья", - написал он.
Как сообщили РИА Новости в администрации района, кастомайзеры занимаются изготовлением ковриков для животных, сувениров к праздничным датам из вторичного текстиля, подарочных коробок, лэпбуков. Это направление разработано совместно с одной из некоммерческих организаций деревни Русскинская. Деньги на зарплату подросткам, которая составит около 10 тысяч рублей, пойдут из средств государственной программы занятости и районной казны.
Трубецкой в свою очередь отметил, что проект по изготовлению изделий из вторсырья заработал в Сургутском районе в прошлом году. Деревенским портным за три месяца 2019 года удалось переработать шесть центнеров текстиля и смастерить из них свыше 1200 различных изделий, больше половины из которых они передали в качестве благотворительной помощи.
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