Подросткам в Сургутском районе ХМАО летом нашли удаленную работу

"Не отступили и создали систему удаленного трудоустройства подростков... За это лето мы устроим на удаленную работу более 50 школьников, 18 уже работают копирайтерами, заполняют сайты учреждений района и ведут группы в соцсетях. Еще 14 рабочих мест - это кастомайзеры, люди редкой профессии, мастера по переработке вторсырья", - написал он.

Как сообщили РИА Новости в администрации района, кастомайзеры занимаются изготовлением ковриков для животных, сувениров к праздничным датам из вторичного текстиля, подарочных коробок, лэпбуков. Это направление разработано совместно с одной из некоммерческих организаций деревни Русскинская. Деньги на зарплату подросткам, которая составит около 10 тысяч рублей, пойдут из средств государственной программы занятости и районной казны.

Трубецкой в свою очередь отметил, что проект по изготовлению изделий из вторсырья заработал в Сургутском районе в прошлом году. Деревенским портным за три месяца 2019 года удалось переработать шесть центнеров текстиля и смастерить из них свыше 1200 различных изделий, больше половины из которых они передали в качестве благотворительной помощи.