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Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
2020-07-13T14:46
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РИА Новости
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Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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видео, москва, мусор, экология, видео
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
2020-07-13T14:46
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Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке

14:46 13.07.2020
41
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
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