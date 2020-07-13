https://ria.ru/20200713/1574278093.html
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
2020-07-13T14:46
2020-07-13T14:46
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
2020-07-13T14:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, мусор, экология, видео
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке
Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?