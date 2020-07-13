Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке

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Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?