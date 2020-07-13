На Таймыре локализовали разлив авиатоплива

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разлив авиатоплива после аварии на Таймыре локализован, спасатели Морспасслужбы приступили к ликвидации последствий, сообщается на сайте службы.
"В данный момент разлив ... полностью локализован. Необходимости в наращивании группы спасателей пока нет", - говорится в сообщении.
От Морспасслужбы к ликвидации привлечены шесть спасателей из двадцати, продолжающих ликвидацию последствий разлива топлива в районе ТЭЦ-3 под Норильском.
В воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.