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На Таймыре локализовали разлив авиатоплива
Разлив авиатоплива после аварии на Таймыре локализован, спасатели Морспасслужбы приступили к ликвидации последствий, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:44
следственный комитет россии (ск рф)
таймыр
красноярский край
происшествия
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таймыр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), таймыр, красноярский край, происшествия

На Таймыре локализовали разлив авиатоплива

14:44 13.07.2020
142
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого районаРазлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разлив авиатоплива после аварии на Таймыре локализован, спасатели Морспасслужбы приступили к ликвидации последствий, сообщается на сайте службы.
"В данный момент разлив ... полностью локализован. Необходимости в наращивании группы спасателей пока нет", - говорится в сообщении.
Тонкая нефтяная пленка на воде
09:37
На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема
От Морспасслужбы к ликвидации привлечены шесть спасателей из двадцати, продолжающих ликвидацию последствий разлива топлива в районе ТЭЦ-3 под Норильском.
В воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
Полуостров Таймыр
Вчера, 14:29
Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
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Следственный комитет России (СК РФ)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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