На Таймыре локализовали разлив авиатоплива

"В данный момент разлив ... полностью локализован. Необходимости в наращивании группы спасателей пока нет", - говорится в сообщении.

На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема

На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема

От Морспасслужбы к ликвидации привлечены шесть спасателей из двадцати, продолжающих ликвидацию последствий разлива топлива в районе ТЭЦ-3 под Норильском.