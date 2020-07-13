В Крыму в детских лагерях сократят продолжительность смен

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Продолжительность смен в детских лагерях Крыма сократят с 21 до 14 дней, что позволит пройти оздоровление как можно большему числу детей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Чтобы увеличить количество детей, которые смогут отдохнуть, было выдвинуто предложение о сокращении количества дней в лагере с 21 до 14… Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, данная инициатива поддержана в том числе министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и директором детского центра "Артек" Константином Федоренко. Согласно специальной республиканской программе, планируется, что в детских лагерях и здравницах, отвечающих всем требованиям Роспотребнадзора, смогут отдохнуть до 20 тысяч крымских детей, часть из них - в "Артеке".
"Несмотря на то, что уже сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики Крым отдыхает 4429 детей, считаю необходимым найти возможность для увеличения количества здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых молодых крымчан. Тем более что на данный момент в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять ребят", - отметил Аксенов.
По его словам, прием в здравницы будет продлен до конца года.
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