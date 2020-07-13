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В Крыму в детских лагерях сократят продолжительность смен
Продолжительность смен в детских лагерях Крыма сократят с 21 до 14 дней, что позволит пройти оздоровление как можно большему числу детей, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:49
сергей аксенов (политик)
сергей кравцов
артек
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
общество
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сергей аксенов (политик), сергей кравцов, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

В Крыму в детских лагерях сократят продолжительность смен

14:49 13.07.2020
273
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Продолжительность смен в детских лагерях Крыма сократят с 21 до 14 дней, что позволит пройти оздоровление как можно большему числу детей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Чтобы увеличить количество детей, которые смогут отдохнуть, было выдвинуто предложение о сокращении количества дней в лагере с 21 до 14… Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, данная инициатива поддержана в том числе министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и директором детского центра "Артек" Константином Федоренко. Согласно специальной республиканской программе, планируется, что в детских лагерях и здравницах, отвечающих всем требованиям Роспотребнадзора, смогут отдохнуть до 20 тысяч крымских детей, часть из них - в "Артеке".
"Несмотря на то, что уже сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики Крым отдыхает 4429 детей, считаю необходимым найти возможность для увеличения количества здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых молодых крымчан. Тем более что на данный момент в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять ребят", - отметил Аксенов.
По его словам, прием в здравницы будет продлен до конца года.

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Сергей Аксенов (политик)Сергей КравцовАртекФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
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