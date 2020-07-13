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В Тульской области восстановили движение поездов
Движение поездов на месте схода грузового состава в Тульской области полностью восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ржд, щекино, тула, орел, новости компаний - экономика, происшествия

В Тульской области восстановили движение поездов

15:04 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Движение поездов на месте схода грузового состава в Тульской области полностью восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
В воскресенье на перегоне Лазарево - Щекино Московской железной дороги (МЖД) произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.
Временно приостанавливалось движение поездов и продажа билетов на некоторые поезда. В 6.20 понедельника было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне.
"Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Лазарево - Щекино в Тульской области завершены. В 12.05 для движения поездов был открыт второй путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из-за схода было задержано 16 пассажирских поездов.
РЖД утром в понедельник сообщали, что возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом за рядом исключений.
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РЖДЩекиноТулаОрелНовости компаний - ЭкономикаПроисшествия
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