В Тульской области восстановили движение поездов

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Движение поездов на месте схода грузового состава в Тульской области полностью восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
В воскресенье на перегоне Лазарево - Щекино Московской железной дороги (МЖД) произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.
Временно приостанавливалось движение поездов и продажа билетов на некоторые поезда. В 6.20 понедельника было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне.
"Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Лазарево - Щекино в Тульской области завершены. В 12.05 для движения поездов был открыт второй путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из-за схода было задержано 16 пассажирских поездов.
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