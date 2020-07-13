В Тульской области восстановили движение поездов

Временно приостанавливалось движение поездов и продажа билетов на некоторые поезда. В 6.20 понедельника было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне.

"Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Лазарево - Щекино в Тульской области завершены. В 12.05 для движения поездов был открыт второй путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме", - говорится в сообщении.