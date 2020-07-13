Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574277413.html
Россия уделит внимание борьбе с COVID-19 в обзоре о целях развития в ООН
Россия в добровольном национальном обзоре о выполнении целей развития, который во вторник будет представлен в ООН, уделит большое внимание борьбе с пандемией... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_f9e8597070ae51e50d706b1b7efe6d25.jpg
https://ria.ru/20200707/1573994615.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_f9e8597070ae51e50d706b1b7efe6d25.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e045bd40ed44b53565737d91dd293573.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_725:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_6bec4af1ec3c5e3828ea594689b137b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оон, в мире

Россия уделит внимание борьбе с COVID-19 в обзоре о целях развития в ООН

14:36 13.07.2020
74
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Аппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Аппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в добровольном национальном обзоре о выполнении целей развития, который во вторник будет представлен в ООН, уделит большое внимание борьбе с пандемией коронавируса и мерам восстановления после нее, рассказала РИА Новости замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко.
Во вторник, 14 июля, в рамках политического форума высокого уровня ООН запланирована презентация обзора о прогрессе России по достижению целей устойчивого развития до 2030 года.
Врач
7 июля, 11:12Распространение нового коронавируса
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
"В этом году большое внимание уделяется вопросам COVID-19 и тому, как каждая из стран боролась с эпидемией. Большой акцент на этом делается и в выступлении, и в самом обзоре России – вопросу COVID-19 посвящена отдельная глава. Там говорится о том, какие меры страна предпринимает, чтобы поддержать население и бизнес, чтобы выйти из кризиса. Так получилось, что у нас и цена на нефть упала, и наложилась история с пандемией, поэтому предприняты меры экономической поддержки населения и бизнеса, и на этом будет делаться основной акцент", - сказала Радченко.
Собеседница агентства отметила, что в обзоре будут представлены не только цели, которых страна намерена добиться, но и результаты, которых уже удалось достичь за пять лет, с тех пор, как реализуется принятая в 2015 году повестка устойчивого развития до 2030 года. Она также сообщила, что до 2030 года Россия должна представить в ООН еще как минимум один подобный обзор.
"Россия добилась результатов практически по всем направлениям. Нам есть, чем похвалиться. Важно, что в России не существует таких проблем, как, например, недоступность образования, чистой воды или питания, которые мы наблюдаем во многих развивающихся странах, особенно африканского континента", - уточнила она.
"Фактически и сам обзор, и его представление – это способ показать миру, что Россия является приверженцем всех международных принципов в части устойчивого развития и солидарна со всеми основными трендами, условиями и принципами достижения сбалансированного развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, прав граждан и бизнеса. Возможность публично выступить означает, что Россия готова к открытому диалогу", - добавила Радченко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ООНВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог
Военнослужащие в Донбассе
Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Работа пожарного расчета
В ЛНР из-за природных пожаров за неделю выгорело 600 гектаров сухостоя
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
Люди во время дождя в Москве
В Москве во вторник может выпасть половина месячной нормы осадков
Москва
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 14 июля
Медсестра в прививочном кабинете
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
В Москве на ВДНХ возобновились экскурсии
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Украина депортирует восемь иностранцев, устроивших перестрелку в Киеве
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Греции назвали ситуацию вокруг Святой Софии всемирной проблемой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44БДИПЧ указал на ксенофобную риторику президента Польши во время кампании
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
Лента новостейМолния