Россия уделит внимание борьбе с COVID-19 в обзоре о целях развития в ООН

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в добровольном национальном обзоре о выполнении целей развития, который во вторник будет представлен в Россия в добровольном национальном обзоре о выполнении целей развития, который во вторник будет представлен в ООН , уделит большое внимание борьбе с пандемией коронавируса и мерам восстановления после нее, рассказала РИА Новости замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко.

Во вторник, 14 июля, в рамках политического форума высокого уровня ООН запланирована презентация обзора о прогрессе России по достижению целей устойчивого развития до 2030 года.

"В этом году большое внимание уделяется вопросам COVID-19 и тому, как каждая из стран боролась с эпидемией. Большой акцент на этом делается и в выступлении, и в самом обзоре России – вопросу COVID-19 посвящена отдельная глава. Там говорится о том, какие меры страна предпринимает, чтобы поддержать население и бизнес, чтобы выйти из кризиса. Так получилось, что у нас и цена на нефть упала, и наложилась история с пандемией, поэтому предприняты меры экономической поддержки населения и бизнеса, и на этом будет делаться основной акцент", - сказала Радченко.

Собеседница агентства отметила, что в обзоре будут представлены не только цели, которых страна намерена добиться, но и результаты, которых уже удалось достичь за пять лет, с тех пор, как реализуется принятая в 2015 году повестка устойчивого развития до 2030 года. Она также сообщила, что до 2030 года Россия должна представить в ООН еще как минимум один подобный обзор.

"Россия добилась результатов практически по всем направлениям. Нам есть, чем похвалиться. Важно, что в России не существует таких проблем, как, например, недоступность образования, чистой воды или питания, которые мы наблюдаем во многих развивающихся странах, особенно африканского континента", - уточнила она.

"Фактически и сам обзор, и его представление – это способ показать миру, что Россия является приверженцем всех международных принципов в части устойчивого развития и солидарна со всеми основными трендами, условиями и принципами достижения сбалансированного развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, прав граждан и бизнеса. Возможность публично выступить означает, что Россия готова к открытому диалогу", - добавила Радченко.