Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и пути возврата к переговорному процессу в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня. Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате – с опорой на договорённости по итогам российско-турецко-иранского саммита (в режиме видеоконференции), состоявшегося 1 июля. Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Лидеры также вновь подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооружённого противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.
"Условлено активизировать совместные политико-дипломатические усилия на данном направлении", - подчеркивается в сообщении.