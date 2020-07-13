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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и пути возврата к переговорному процессу в Ливии, сообщает РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:33
обострение конфликта в ливии
война в сирии
владимир путин
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РИА Новости
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353
60
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обострение конфликта в ливии, война в сирии, владимир путин, ливия, турция, оон, в мире

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

14:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и пути возврата к переговорному процессу в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня. Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате – с опорой на договорённости по итогам российско-турецко-иранского саммита (в режиме видеоконференции), состоявшегося 1 июля. Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Лидеры также вновь подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооружённого противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.
"Условлено активизировать совместные политико-дипломатические усилия на данном направлении", - подчеркивается в сообщении.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииВладимир ПутинЛивияТурцияООНВ мире
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