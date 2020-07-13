Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном, стороны обсудили координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Алжира поздравил Путина и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Также состоялся обмен мнениями по ливийской проблематике.
"Лидеры высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 СБ ООН. Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", - говорится в сообщении.