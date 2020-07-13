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В Москве во вторник может выпасть половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков может вылиться на Москву во вторник, не исключены подтопления и выход рек из берегов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:30
погода
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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погода, евгений тишковец, москва

В Москве во вторник может выпасть половина месячной нормы осадков

14:30 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков может вылиться на Москву во вторник, не исключены подтопления и выход рек из берегов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В связи с выходом южного циклона в столичном регионе и еще в 6 регионах страны ожидается гигантское количество небесной влаги. Циклон охватит территорию 350 тысяч квадратных километров, что сопоставимо территории Японии или Германии. В Москве, по самым скромным оценкам, выпадет за завтрашние сутки 45 миллиметров, что соответствует половине месячной нормы осадков, по области местами до 75 миллиметров - 80% месячной нормы осадков", - сообщил Тишковец.
Отдых горожан в Москве
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптик добавил, что все это будет сопровождаться ветреной погодой, с порывами до 15-20 метров в секунду, температура опустится до плюс 15-20 градусов. Час пик дождя придется на период с 15.00 до 21.00.
"Сегодня вечером уже погода начнет портиться, выпадет около 20 миллиметров осадков, во вторник 45 миллиметров, в среду до 15 и в четверг 21 миллиметр - в общем это где-то около 100 миллиметров. Соответственно ожидается подтопление туннелей, ливневка не будет справляться, будут тонуть машины и где-то начнут из берегов выходить реки и водоемы", - заключил синоптик.
201002
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ПогодаЕвгений ТишковецМосква
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