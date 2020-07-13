В Москве во вторник может выпасть половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков может вылиться на Половина месячной нормы осадков может вылиться на Москву во вторник, не исключены подтопления и выход рек из берегов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В связи с выходом южного циклона в столичном регионе и еще в 6 регионах страны ожидается гигантское количество небесной влаги. Циклон охватит территорию 350 тысяч квадратных километров, что сопоставимо территории Японии или Германии. В Москве, по самым скромным оценкам, выпадет за завтрашние сутки 45 миллиметров, что соответствует половине месячной нормы осадков, по области местами до 75 миллиметров - 80% месячной нормы осадков", - сообщил Тишковец.

Синоптик добавил, что все это будет сопровождаться ветреной погодой, с порывами до 15-20 метров в секунду, температура опустится до плюс 15-20 градусов. Час пик дождя придется на период с 15.00 до 21.00.