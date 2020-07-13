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В Москве на ВДНХ возобновились экскурсии
На ВДНХ в Москве возобновляются экскурсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ в понедельник. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:35
центр "космонавтика и авиация"
вднх
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_a93f999c9b0b350eee6a1efb820e3a33.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "космонавтика и авиация", вднх, москва, общество

В Москве на ВДНХ возобновились экскурсии

14:30 13.07.2020 (обновлено: 14:35 13.07.2020)
157
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На ВДНХ в Москве возобновляются экскурсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ в понедельник.
"Мы рады сообщить, что гостям выставки снова доступны экскурсионные услуги. С сегодняшнего дня посетить обзорные экскурсии по территории комплекса можно в составе группы до 10 человек. Временные ограничения по количеству участников также действуют в Музее ВДНХ и центре "Космонавтика и авиация": до 5 человек в одной группе", - рассказали в пресс-службе.
В ней отметили, что с 13 июля на Главной выставке страны возобновляются экскурсии по территории комплекса, с 14 июля - в музеях и павильонах ВДНХ. Маршрут обзорной экскурсии проходит по Центральной аллее. За полтора часа экскурсанты узнают историю Выставки с даты ее основания до наших дней, интересные факты о фонтанах "Дружба народов" и "Каменный цветок", историю создания павильонов дружественных республик, о современном зонировании и назначении Выставки и многое другое. Также возобновляются экскурсии с группами до 5 человек в музейных пространствах Выставки с обязательным условием соблюдения перчаточно-масочного режима. Посетив экспозицию Музея ВДНХ, гости узнают, как на протяжении разных эпох создавалась и работала Главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. На обзорной экскурсии в центре "Космонавтика и авиация" посетителям расскажут историю уникального павильона и подробности первого полета человека в космос, гостей познакомят с эволюцией орбитальных станций, космических кораблей и скафандров. Также в центре возобновляются тематические экскурсии об исследовании планет Солнечной системы, жизни космонавтов на орбите, искусственных спутниках Земли и легендарных конструкторах и их разработках.
"В музейно-выставочных пространствах ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. При входе в павильоны и выходе из них необходимо обрабатывать руки антисептиком - дозаторы будут установлены в холлах, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора - два метра. Покупка билетов пока возможна только в формате онлайн", - подчеркнули в пресс-службе.
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Центр "Космонавтика и авиация"ВДНХМоскваОбщество
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