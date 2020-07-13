В Москве на ВДНХ возобновились экскурсии

В ней отметили, что с 13 июля на Главной выставке страны возобновляются экскурсии по территории комплекса, с 14 июля - в музеях и павильонах ВДНХ. Маршрут обзорной экскурсии проходит по Центральной аллее. За полтора часа экскурсанты узнают историю Выставки с даты ее основания до наших дней, интересные факты о фонтанах "Дружба народов" и "Каменный цветок", историю создания павильонов дружественных республик, о современном зонировании и назначении Выставки и многое другое. Также возобновляются экскурсии с группами до 5 человек в музейных пространствах Выставки с обязательным условием соблюдения перчаточно-масочного режима. Посетив экспозицию Музея ВДНХ, гости узнают, как на протяжении разных эпох создавалась и работала Главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. На обзорной экскурсии в центре "Космонавтика и авиация" посетителям расскажут историю уникального павильона и подробности первого полета человека в космос, гостей познакомят с эволюцией орбитальных станций, космических кораблей и скафандров. Также в центре возобновляются тематические экскурсии об исследовании планет Солнечной системы, жизни космонавтов на орбите, искусственных спутниках Земли и легендарных конструкторах и их разработках.