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Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о новом рецепте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, по его словам, в этом могут помочь употребление... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
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белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, могилевская область, белоруссия, в мире

Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом

14:29 13.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о новом рецепте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, по его словам, в этом могут помочь употребление меда и купание в расположенном на территории республики роднике.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в понедельник Лукашенко находился с рабочей поездкой в Славгородском районе Могилевской области, где среди прочего посетил гидрологический памятник природы республиканского значения "Голубая криница". Перед посещением криницы белорусский лидер пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами и медом. Он продегустировал эти продукты питания. Лукашенко также отметил, что криница - это прекрасное место.
"Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...", - с долей юмора сказал глава республики.
Президенту также подарили местный мед. Как сообщает пресс-служба, он с интересом пообщался с пчеловодами, отметив, что и сам держит пасеку. "Вы делаете великое дело. Мы будем вас всячески поддерживать", - заверил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 июля, 12:05Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Ранее белорусский президент несколько раз давал населению советы по борьбе с коронавирусом. Например, он отмечал, что в этом помогают употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, глава государства советовал белорусам поработать в поле на тракторе, сходить в сауну и принять "сто грамм", но только в нерабочее время.
В конце июня Лукашенко пояснил, что в свое время в шутку советовал белорусам лечить коронавирус трактором, ста граммами и баней, поскольку "не мог кое-что говорить всерьез", пытался успокоить людей, хотя сам переживал о возможных последствиях. По словам главы республики, когда он говорил, что "трактор вылечит", то понимал, что надо завершить посевную кампанию, иначе "жрать будет нечего".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались. В Белоруссии на воскресенье зарегистрировано 64932 случая инфицирования COVID-19, в том числе умерли 464 человека. Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
29 июня, 00:29Распространение нового коронавируса
Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗМогилевская областьБелоруссияВ мире
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