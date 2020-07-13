В Греции назвали ситуацию вокруг Святой Софии всемирной проблемой

АФИНЫ, 13 июл - РИА Новости. Греция в данный момент не обсуждает, как ответить Турции из-за превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, Афины добиваются всемирного осуждения действий Турции, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

На брифинге журналисты спросили Петсаса, как относится правительство Греции к предложению немедленно превратить дом-музей основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в музей памяти геноцида греков как символический ответ Эрдогану.

"Проблема Святой Софии не является двусторонней. Это не тема греко-турецкая. Это тема всемирная. И мы работаем в этот момент не на уровне мести, а на уровне вселенского осуждения турецкой провокации", - ответил Петсас.