В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно, а вот купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее всего, будет нельзя, рассказал РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок – по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного - будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…", - сказал он.