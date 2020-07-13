https://ria.ru/20200713/1574276313.html
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно, а вот купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:24
2020-07-13T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_355:0:3086:2048_1400x0_80_0_0_f59551de9ee62c3b1e385bd6bec03e8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_743:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_3af46dac9b2b29127ffea484a129c0c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно, а вот купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее всего, будет нельзя, рассказал РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок – по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного - будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.