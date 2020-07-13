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В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно, а вот купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:24
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коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно

14:24 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно, а вот купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее всего, будет нельзя, рассказал РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок – по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного - будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
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