В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 61 тысячи случаев заражения, до этого сообщалось о рекордных 66 627 суточных случаях заражения.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 59 017 случаев заражения COVID-19, скончались 428 пациентов с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.