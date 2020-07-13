Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574276282.html
В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса
Более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1400x0_80_0_0_5a5b1f1585bbc99431566a83cbed7e1a.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1400x0_80_0_0_5a5b1f1585bbc99431566a83cbed7e1a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_3135237e6ed04bef406b1de6e0e1ba74.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_380:0:2428:2048_1400x0_80_0_0_f4e00dba60f633d47c55c2f955f49dcf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса

14:24 13.07.2020
342
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 61 тысячи случаев заражения, до этого сообщалось о рекордных 66 627 суточных случаях заражения.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 59 017 случаев заражения COVID-19, скончались 428 пациентов с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
224100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Медсестра в прививочном кабинете
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Рекультивация земли после разлива авиатоплива на Таймыре займет 30 дней
Юрий Трутнев
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Тувы наградили Собянина орденом за помощь в борьбе с COVID-19
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
В Баку заявили об отсутствии территориальных потерь при стычке на границе
Военнослужащие в Донбассе
Российский спецпредставитель оценил ситуацию в Донбассе
Собор Святой Софии в Стамбуле
Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за решения по Святой Софии
Флаг Венгрии
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для россиян
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Слоны на Шри-Ланке
После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов
Пассажирский самолет в небе
В Белоруссии планируют создать лоукостер
Аппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Россия уделит внимание борьбе с COVID-19 в обзоре о целях развития в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
Лента новостейМолния