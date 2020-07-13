Рекультивация земли после разлива авиатоплива на Таймыре займет 30 дней

КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Рекультивация земли в месте разлива авиатоплива на Таймыре займет до 30 дней, заявил начальник штаба ГОЧС АО "Норильсктрансгаз" Евгений Борец.
"На место происшествия вертолетом доставлено дополнительное оборудование. Установлено восемь линий боновых заграждений, разлив локализован. Вечером в день разлива для закачки топливно-водяной смеси были развернуты 50-кубовые емкости, на данный момент собрано порядка 25 кубометров. Береговая зона малого озера с двух сторон обработана сорбентами, в настоящий момент сбор топливно-водяной смеси продолжается. По плану ликвидации разлива нефтепродуктов, рекультивация земельного участка должна занять до 30 дней", - цитирует его слова пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели в районе ЧС муниципального характера.