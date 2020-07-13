https://ria.ru/20200713/1574276016.html
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе их встречи в Москве на параде Победы подтвердил свой визит в Сербию в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:20
2020-07-13T14:21
александр боцан-харченко
александр вучич
владимир путин
москва
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, москва, сербия, белград (город), в мире