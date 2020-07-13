Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре

"Президент Вучич сказал, что для него это еще одно выражение уважения президента Путина к нашей стране. Он напомнил, что у них состоялся хороший разговор по важным политическим вопросам и что президент России подтвердил, что посетит Сербию в октябре", - сообщила администрация сербского президента.