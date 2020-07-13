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Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе их встречи в Москве на параде Победы подтвердил свой визит в Сербию в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:21
александр боцан-харченко
александр вучич
владимир путин
москва
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, москва, сербия, белград (город), в мире

Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре

14:20 13.07.2020 (обновлено: 14:21 13.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июл – ИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе их встречи в Москве на параде Победы подтвердил свой визит в Сербию в октябре 2020 года.
В понедельник Вучич принял у себя посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. В ходе встречи он поблагодарил руководство РФ за гостеприимство, которое ему было оказано в Москве 23-24 июня.
Президент Сербии Александр Вучич вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу Моя прекрасная Сербия во время встречи в Москве. 2 октября 2018
23 июня, 18:32
Межгосударственные отношения России и Сербии
"Президент Вучич сказал, что для него это еще одно выражение уважения президента Путина к нашей стране. Он напомнил, что у них состоялся хороший разговор по важным политическим вопросам и что президент России подтвердил, что посетит Сербию в октябре", - сообщила администрация сербского президента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставляет запись в Книге почетных гостей после осмотра выставки 78 дней обороны, посвященной 20-летию агрессии НАТО против СРЮ , в музее города Белграда
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