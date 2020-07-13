https://ria.ru/20200713/1574275578.html
В Самаре загорелась кровля склада
Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:17
2020-07-13T15:12
самара
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Самаре загорелась кровля склада. Кадры МЧС
Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Профильной, 6 поступило в 14:30 (13:30 мск), оперативные службы направлены к месту происшествия по повышенному рангу.
2020-07-13T14:17
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, происшествия