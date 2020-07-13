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В Самаре загорелась кровля склада
Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:12
самара
происшествия
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самара
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В Самаре загорелась кровля склада. Кадры МЧС
Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Профильной, 6 поступило в 14:30 (13:30 мск), оперативные службы направлены к месту происшествия по повышенному рангу.
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самара, происшествия

В Самаре загорелась кровля склада

14:17 13.07.2020 (обновлено: 15:12 13.07.2020)
8046
САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Профильной, 6 поступило в 14:30 (13:30 мск), оперативные службы направлены к месту происшествия по повышенному рангу.
"Горит кровля склада на площади 800 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, для тушения пожара привлечены 95 человек и 31 единица техники.
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