Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю, потом ее уже будет плохо видно, сообщил РИА Новости в понедельник инженер учебной обсерватории Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю, потом ее уже будет плохо видно, сообщил РИА Новости в понедельник инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер . По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.

"Еще недельку невооруженным глазом ее можно будет видеть. Особенно хорошо ее видно ночью в районе 0.00-2.00 часов. И сама видна, и хвост ее видно хорошо", - сказал Санакоев

После этого, по его словам, комету будет видно уже хуже. Ее необходимо искать в северной части неба, низко над горизонтом. Комету можно и сфотографировать почти на любой фотоаппарат.

Ученый рассказал, что сам наблюдал комету на окраине Екатеринбурга . В центре города ее увидеть сложнее, потому что мешают фонари.

"Таких ярких комет я не видел уже 23 года. В 1997 году была такая яркая", - отметил Санакоев.