Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю, потом ее уже будет плохо видно, сообщил РИА Новости в понедельник инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.
"Еще недельку невооруженным глазом ее можно будет видеть. Особенно хорошо ее видно ночью в районе 0.00-2.00 часов. И сама видна, и хвост ее видно хорошо", - сказал Санакоев.
После этого, по его словам, комету будет видно уже хуже. Ее необходимо искать в северной части неба, низко над горизонтом. Комету можно и сфотографировать почти на любой фотоаппарат.
Ученый рассказал, что сам наблюдал комету на окраине Екатеринбурга. В центре города ее увидеть сложнее, потому что мешают фонари.
"Таких ярких комет я не видел уже 23 года. В 1997 году была такая яркая", - отметил Санакоев.
Он добавил, что многие называют нынешнюю комету великой. Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.