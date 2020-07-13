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Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете
Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю, потом ее уже будет плохо видно, сообщил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:17
риа наука
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
давид санакоев
космос - риа наука
уральский федеральный университет
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), давид санакоев, космос - риа наука, уральский федеральный университет, екатеринбург

Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете

14:17 13.07.2020
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© NASAКомета C/2020 F3 NEOWISE в виде цепочки из красных точек
Комета C/2020 F3 NEOWISE в виде цепочки из красных точек
© NASA
Комета C/2020 F3 NEOWISE в виде цепочки из красных точек. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю, потом ее уже будет плохо видно, сообщил РИА Новости в понедельник инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
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Космонавт Вагнер сфотографировал яркую комету с борта МКС
"Еще недельку невооруженным глазом ее можно будет видеть. Особенно хорошо ее видно ночью в районе 0.00-2.00 часов. И сама видна, и хвост ее видно хорошо", - сказал Санакоев.
После этого, по его словам, комету будет видно уже хуже. Ее необходимо искать в северной части неба, низко над горизонтом. Комету можно и сфотографировать почти на любой фотоаппарат.
Ученый рассказал, что сам наблюдал комету на окраине Екатеринбурга. В центре города ее увидеть сложнее, потому что мешают фонари.
"Таких ярких комет я не видел уже 23 года. В 1997 году была такая яркая", - отметил Санакоев.
Он добавил, что многие называют нынешнюю комету великой. Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.
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РИА НаукаИван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Давид СанакоевКосмос - РИА НаукаУральский федеральный университетЕкатеринбург
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