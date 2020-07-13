Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574275468.html
В институте Гамалеи рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19
В институте Гамалеи надеются, что регистрация вакцины от COVID продлится до 2-4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_183:0:1623:1080_1400x0_80_0_0_84b8377e2a1c50cc5ad4abd714b0696f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_28:0:1108:1080_1400x0_80_0_0_f12a762b1b1688d38d0268aef944d306.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

В институте Гамалеи рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19

14:16 13.07.2020
230
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что регистрация вакцины от COVID продлится до 2-4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надеюсь, это тоже длительного времени не составит, ну во всяком случае неделю на это положите, то есть где-то 2-3-4 августа процесс регистрации продлится", - сказал он.
По словам Гинцбурга, еще несколько дней после регистрации займет получение в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
400002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Рекомендуем
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам
Медсестра в прививочном кабинете
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
Вакцина от коронавируса
Названы возможные сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот
Президент РФ Владимир Путин
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек
Комета C/2020 F3 NEOWISE в виде цепочки из красных точек
Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете
Баку, Азербайджан
В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от COVID-19
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Военнослужащие в Донбассе
Российский спецпредставитель оценил заявления Киева о Минских соглашениях
В Самаре загорелась кровля склада. Кадры МЧС
В Самаре загорелась кровля склада
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
Лента новостейМолния