https://ria.ru/20200713/1574275468.html
В институте Гамалеи рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19
В институте Гамалеи надеются, что регистрация вакцины от COVID продлится до 2-4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:16
2020-07-13T14:16
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александр гинцбург
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество