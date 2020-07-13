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В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек
Не менее десяти человек погибли, еще 54 получили ранения в результате взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:24
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талибан
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афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек

14:15 13.07.2020 (обновлено: 14:24 13.07.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее десяти человек погибли, еще 54 получили ранения в результате взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на губернатора провинции.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате взрыва.
Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности.
Сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.
Как сообщает телеканал 1TV, ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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