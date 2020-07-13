В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее десяти человек погибли, еще 54 получили ранения в результате взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на губернатора провинции.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате взрыва.
Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности.
Сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.
Как сообщает телеканал 1TV, ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение "Талибан".