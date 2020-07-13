В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек

Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности.

Сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.